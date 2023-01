Ļaunākais scenārijs Eiropai šoziem nav piepildījies, taču jāraugās uz nākamo ziemu

Vācija, kas bija ļoti atkarīga no Krievijas gāzes importa, sniedza milzīgu pabalstu gāzes patērētājiem un galu galā – uz šo ziemu spēja ļoti veiksmīgi aizpildīt gāzes krātuves ar piegādēm no citiem avotiem, pilnībā atsakoties no Krievijas gāzes. Pagājušajā nedēļā Vācijas valdība paziņoja, ka tai izdosies izvairīties no lielas recesijas, lai gan 2022. gada pēdējos trīs mēnešos bija vērojama neliela ekonomikas lejupslīde.