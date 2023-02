Franšīze – saglabāt kontroli un vienlaikus ietaupīt

Latviešiem patīk pieņemt lēmumus pašiem un uzticēšanās parasti nāk lēnām, taču veidojas pamatīgi un viennozīmīgi atmaksājas - to redzam ar saviem jau esošajiem partneriem un to stāstām arī jaunajiem. Diemžēl šajos laikos tirdzniecībā saimniekot vienam ir ekonomiski neizdevīgi un arī pārāk sarežģīti. Iedomāsimies vienam īpašniekam piederošu veikalu, kuram pašam ir jātiek galā ar IT risinājumiem, kases sistēmām, pašam jānodrošina atbilstība Valsts ieņēmumu dienesta noteikumiem, pašam jāveic preču sortimenta izvēle, pasūtījumi, uzskaite, preču izvietošanu, veikala vadība un personālvadība, atskaišu sagatavošana, mārketinga aktivitātes, visi saimniecība jautājumi u.c. pienākumi. Un otrā pusē, savukārt, ir ražotāji un piegādātāji, kas saņem neskaitāmus mazus pasūtījumus – tie jāapstrādā, jāpiegādā un katram no tiem jāveltī apjomīgi resursi. Protams, šim atsevišķajam veikalam ar minimālu pasūtījumu apjomu preču cenas ir augstākas, jo izmaksas katras preces nonākšanai plauktā ir augstākas, tāpēc zūd uzņēmuma konkurētspēja. Ko darīt, ja gribas saglabāt savu uzņēmumu, veiksmīgi darboties smagas konkurences apstākļos, bet vienlaikus ietaupīt? Ir atbilde - pievienoties franšīzes tīklam.