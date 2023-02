ELVI – iedzīvotāju izvēle Nr.1 no franšīzes tīkliem

Nacionālais pārtikas mazumtirdzniecības tīkls ELVI iedzīvotāju aptaujā vēlējās noskaidrot, kurus no veikalu tīkliem, kas izmanto franšīzi jeb zīmola nomas pakalpojumu, iedzīvotāji vērtē visaugstāk pēc to kvalitātes un atpazīstamības. 40% respondentu pauda, ka tas ir ELVI, savukārt 22% iedzīvotāju nespēja sniegt atbildi uz šo jautājumu. “Ik dienu saskaramies ar to, ka ne tikai cilvēki, bet arī uzņēmēji neizprot, kas ir franšīze un kādas priekšrocības tā var sniegt. Par to liecina lielais iedzīvotāju skaits, kuri nevarēja atbildēt uz šo jautājumu,” saka SIA ELVI Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine, “iespējams, ka tās ir nepietiekošas zināšanas par ekonomiku un uzņēmējdarbību, taču tāpat šāda situācija varētu būt izveidojusies tāpēc, ka sabiedrībā valda nepareizs priekšstats par šo sadarbības formu, domājot, ka daļēji tiek zaudēts izveidotais bizness. Esmu pārliecināta, ka apvienojoties un izmantojot franšīzes iespējas, mazie veikali būtu spējīgi konkurēt ar lielveikaliem, jo kopīgs produkcijas iepirkums garantē zemākas cenas gala patērētājam, tādējādi arī pircēji nebūtu vairs motivēti doties uz attālākām vietām un lielveikaliem, bet gan iepirktos sev tuvākos piemājas veikaliņos.” Interesanti, ka visbiežāk ELVI tīklu savās atbildēs izvēlējās cilvēki vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kuri dzīvo Pierīgā un Zemgalē.

Tāpat iedzīvotājiem tika vaicāts, kādas, viņuprāt, priekšrocības sniedz veikalu atrašanās franšīzes tīklā jeb izmantojot zīmola nomas pakalpojumu. Visbiežāk jeb 49% respondenti pauda, ka veikalu atpazīstamība, savukārt 27% novērtē to, ka tirdzniecības vietā ir vienots noformējums un preču izkārtojums, ka atvieglo iepirkšanos. Trešais nozīmīgākais aspekts, ko nosauca 26% respondentu ir reputācija. Vēl respondenti pauda, ka priekšrocības ir: piederība kādam no tīkliem, kvalitatīvs un uz pircēju vērst mārketings, lojalitāte, kā arī dažādas kampaņas. Samērā liels cilvēku skaits jeb 18% nespēja sniegt atbildi uz šo jautājumu, kas vēlreiz apstiprina nepietiekamas zināšanas par franšīzes uzņēmumu darbības pamatprincipiem.

Jautājot, kas ir būtiskākie priekšnoteikumi, apmeklējot mazumtirdzniecības veikalus, par vissvarīgāko, ko izvēlējās 77% iedzīvotāju, norādīja atrašanās vietu un zemākas cenas piedāvājumu nekā citur – 61% gadījumu, savukārt trešā populārākā atbilde, ko izvēlējās 46% respondentu, bija plašs produktu sortiments. “Dzīves temps turpina pieaugt, tāpēc cilvēkiem arvien būtiskāk ir apmeklēt tādus veikalus, kas ir pa ceļam un kur ērti piebraukt, lai ekonomētu laiku. Cena jau vairākus gadus nav pats svarīgākais rādītājs, lai gan situācija ekonomikā nav uzlabojusies,” saka L.Vārtukapteine.

Interesanti, ka analizējot datus padziļināti, var secināt, ka tieši rīdziniekiem veikalu atrašanās vieta ir vissvarīgākā, ko norādīja 84% respondentu, pretstatā, piemēram, kurzemniekiem, kuri šo atbildi izvēlējās vien 67% gadījumu. Savukārt vērtējot pēc iegūtās izglītības – 83% ar augstāko izglītību būtiska ir atrašanās vieta, lai gan šo kritēriju kā nozīmīgu izvēlējās vien 55% cilvēku ar pamatizglītību.

Zemākā cena svarīgākā ir Latgales iedzīvotājiem, kuri to norādījuši 68% gadījumu, pretstatā Rīgai, kur šis kritērijs bija nozīmīgs 56% cilvēku. Taču 77% respondentu ar pamatizglītību pauda, ka tieši cenas ir noteicošās, lai gan iedzīvotāji ar augstāko izglītību šo atbildi izvēlējās tikai 57% gadījumu.

Aicinām arī citu veikalu īpašniekus izskatīt iespēju un kļūt par ELVI franšīzes tīkla partneriem! Plašāka informācija atrodama šeit.