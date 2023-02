10 padomi, kā rīkoties un nerīkoties investējot

“JĀ” ilgtermiņam un dažādībai

Jo agrāk sāksi ieguldīt un to izveidosi par regulāru praksi, jo lielāka iespēja, ka ieguldījumi būs veiksmīgi. Tas ir skaidrojams ar to, ka finanšu tirgū uzkrātie procenti summējas – peļņa tiek gūta ne tikai no ieguldītās pamatsummas, bet arī no uzkrātajiem procentiem. Tāpat, lai arī finanšu tirgi mēdz piedzīvot īstermiņa svārstības, tostarp negatīvā virzienā, vēsture liecina, ka ilgtermiņā tie izlīdzinās un rezultātā var parādīt labu izaugsmi.