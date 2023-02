Neatbilstošs degšanas process daļā katlu māju liek pārmaksāt par siltumu, norāda VDD

Izvērtējot riskus, 2022.gadā izlases metode atšķīrās - testēšanai izvēlētas katlumājas, kas bijušas ar augstāku risku. Līdz ar to, salīdzinot rezultātus 2022.gadā, tika konstatēts lielāks skaits katlu māju, kas nespēja uzrādīt atbilstošu to darbību.

Jalinska informē, ka 25% no testētajām katlu mājām tika konstatēta neatbilstība oglekļa oksīda CO jeb tvana gāzes emisiju robežvērtībām. Rezultāts nepatīkami pārsteidz, jo oglekļa oksīda emisijas iespējams būtiski samazināt, veicot degšanas procesa ieregulēšanu. Oglekļa oksīds jeb tvana gāze ir ķīmisks savienojums, kurā esošais ogleklis vēl spēj sadegt, dodot siltumu.

Modernā, labi regulētā katlu mājā CO saturs dūmgāzēs nereti ir tuvu nullei - visa kurināmajā esošā enerģija pārtop siltumā. Šādi 2022.gada labie piemēri ir SIA "Baltic Candles Ltd.", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", Bauskas novada pašvaldības iestāde "Rundāles apvienības pārvalde", AS "Tukuma piens", SIA "Liepājas enerģija" katlu mājas "Dienvidi", Spīdolas ielā 3A, Grīzupes ielā 10, Liepājā, AS "Latvijas finieris" rūpnīca "Lignums" Rīgā, Rīgas Laku un krāsu rūpnīca.