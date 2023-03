"Putinam to nav iespējas labot" jeb Krievijas budžeta deficīts signalizē par nepatikšanām

Krievijas federālā budžeta deficīts janvārī-februārī sasniedzis jau 2,6 triljonus rubļu (34 miljardus dolāru), kas ir 86% no gada plāna, pirmdien paziņoja Krievijas Finanšu ministrija.

Gada pirmo divu mēnešu laikā ieņēmumi no naftas un gāzes eksporta nodokļa kritušies par 46%, bet no citiem ekonomikas sektoriem – 9,1%. Kopējie budžeta ienākumi kritušies par 25% jeb 3,163 triljoniem rubļu (42 miljardiem dolāru).

Janvārī Finanšu ministrija bija aprēķinājusi deficītu 1,8 triljonu rubļu apjomā, kas ir lielākais rādītājs janvārī 25 gadu laikā. To norakstīja uz īslaicīgiem faktoriem, un tika prognozēts, ka situācija uzlabosies, taču februārī deficīts palielinājies par vēl 800 miljardiem rubļu.

“No ienākumu viedokļa Krievijas budžetam ir ļoti zemi ieņēmumi no naftas un gāzes. Kas attiecas uz izdevumiem, karš arvien vairāk spiež Krievijas valdību maksāt par ieroču ražošanu avansā,” skaidro “German Institute for International and Security Affairs” vecākais zinātniskais darbinieks Janis Klūge.