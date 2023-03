Franšīze – populārs biznesa modelis arī ārvalstu zīmolu vidū

Bieži vien iedzīvotājiem šķiet, ka lieli un atpazīstami zīmoli, uzsākot darbu kādā jaunā valstī, dibina tur uzņēmumus, organizē visas procedūras un strādā pēc visiem zināmas uzņēmējdarbības formas, taču patiesībā, liela daļa no šiem zināmajiem zīmoliem strādā ar franšīzes jeb zīmola nomas pakalpojuma pieejas. Artūrs Beiers, kurš ir franšīzes portāla Franchising.lv vadītājs un uzņēmuma “Francorp Baltic” vadītājs stāsta, ka visvairāk franšīžu pašreiz ir pieejamas trīs nozarēs – ēdināšanas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozarēs. Vietējiem uzņēmumiem iespējams iegādāties franšīzes gan no Latvijas, piemēram, ELVI, “Pica Lulū”, “Ezītis Miglā”, “SALA”, “AVER” un citus, gan arī pasaulē zināmus zīmolus, tostarp “Narvesen”, “Subway”, “Stenders”, “Papa John’s” “ActionCOACH”, “Speed Queen” un citus. Pašreiz kompānija piedāvā populāras franšīzes no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Austrālijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Portugāles, Spānijas, Francijas, Vācijas, Austrijas, Singapūras, kā arī citām valstīm, palīdzot Latvijas uzņēmējiem atrast sev piemērotāko zīmola nomas pakalpojuma sniedzēju.