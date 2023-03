Kas ir dabiskais insulīns un vai tam nav blakņu?

Insulīns ir bioloģiski aktīva viela (hormons), ko vesela cilvēka organisms izstrādā, lai nodrošinātu glikozes kā enerģijas avota nokļūšanu šūnās. Cukura diabēta slimniekiem insulīns neizstrādājas, izstrādājas nepareizi vai nedarbojas pietiekami efektīvi, līdz ar to vajadzīga insulīna ievade. Lai ārstētu diabēta pacientus, izmanto vairāku veidu insulīnus: dabiskos (dzīvnieku), sintētiskos (cilvēka) un insulīna analogus. Dabiskos insulīnus iegūst no, piemēram, cūku vai govju aizkuņģa dziedzeriem. Lai gan dzīvnieku insulīni ķīmiski ir līdzīgi cilvēka organisma ražotajam insulīnam, tie nav ar to vienādi. Dažās valstīs, piemēram, Latvijā tos vairs neizmanto. Sarakstē ar Re:Check Latvijas Zāļu valsts aģentūras (ZVA) pārstāve Dita Okmane norāda, ka tie ir izslēgti no Latvijas Zāļu reģistra un nav pieejami jau vairāk nekā 15 gadus.