Grima māksliniece Dita Grauda saņem pasaulē vadošā zīmola "Lancome" galveno balvu

“Saņemot šo balvu, turklāt no pašas Lancome kreatīvās direktores, vienas no pasaulē vadošajām grima māksliniecēm - Lisas Elgriges rokām, es patiešām biju pārsteigta. Šis apbalvojums iepriekš nonāca pie “lielo” valstu māksliniekiem, piemēram, kolēģiem no Austrālijas, Krievijas, Meksikas. Kad apbalvošanas ceremonijā nosauca manu vārdu, nespēju novaldīt emocijas - sprāga prieka asaras, izjutu lielu pateicību par mana darba novērtējumu un godu saņemt šo balvu,” atklāj Dita.