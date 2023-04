Organizācija: Arī Latvijas zemnieki jūt Ukrainas graudu ietekmi uz Latvijas tirgu

"Latraps" pārstāvji atzīmēja, ka liela daļa valstu, uz kurām tradicionāli tiek eksportēti graudi no Latvijas, veic importu arī no Krievijas un Ukrainas.

Kā skaidroja kooperatīva pārstāvji, līdz kara sākumam Latvijas lauksaimniecības tirgū minerālmēslu piegādēs dominēja Krievijas un Baltkrievijas piegādātāji, tostarp komplekso minerālmēslu grupā Krievijas daļa bija 97%. To ietekmēja gan pievilcīgā cena, gan ērtā piekļuve resursiem, jo, piemēram, kālija ieguves reģionā atrodas tikai Krievijas un Baltkrievijas teritorijā.

Kooperatīvā stāstīja, ka "Latraps" un citi lauksaimnieki lauza līgumattiecības ar Krieviju un tās satelītvalstīm, negaidot Eiropas Savienības (ES) sankcijas. To vietā nākuši Lietuvas, Somijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas un Nīderlandes minerālmēslu ražotāji.

Vienlaikus augošās darba spēka izmaksas, inflācija, energokrīze, atkarība no dabasgāzes un loģistikas izmaksas veicināja to, ka cena minerālmēsliem uzkāpa no aptuveni 200-300 eiro par tonnu līdz 1000 eiro par tonnu un vairāk.