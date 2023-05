"Rīgas siltuma" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā pieaudzis gandrīz uz pusi

"Rīgas siltums" siltumenerģiju ražoja 44 siltumavotos, kas ir 32% no kopējā Rīgas centralizētās siltumapgādes tīklos nodotās siltumenerģijas apjoma. Pārējo nepieciešamo siltumenerģijas apjomu uzņēmums iegādājas no citiem neatkarīgajiem ražotājiem. Finanšu gadā "Rīgas siltums" siltumenerģiju iepirka no sešiem neatkarīgajiem ražotājiem.