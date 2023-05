Dodies dabā – pastaigu takas brīvdienām

Amatas upe pavasarī ir laivotāju iecienītākā pulcēšanās vieta, bet arī no upes krasta tveramie skati ir elpu aizraujoši. Auto iespējams ērti novietot stāvlaukumā pie Zvārtes ieža, un tālāk doties aplūkot pašu iezi. Šķērsojot trošu tiltiņu, var uzkāpt kalnā, lai no augšas vērtos gleznainajā Vidzemes ainavā, kurā iekļaujas Zvārtes un Miglas iezis, Amatas upe, apkārtnes pļavas un meži. Lai iemūžinātu dabas burvību neparastā kompozīcijā ar viedtālruni, fotogrāfs Egons Lācis iesaka izmantot režģa līnijas un meklēt interesantus leņķus. Piemēram, fotografējot takas kāpnes, pietupties un uzņemt attēlu no zema leņķa vai pat apvērst telefonu ar kameru uz leju, lai radītu vēl iespaidīgāku skatu.