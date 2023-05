Infografika ⟩ Bezdarba līmenis Latvijā gada pirmajā ceturksnī samazinājies līdz 6,4%

2023.gada pirmajā ceturksnī bija 59 800 bezdarbnieku vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas ir par 8200 mazāk nekā pirms gada un par 3700 mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

2023.gada pirmajā ceturksnī no visiem bezdarbniekiem 14,4% bija jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 24 gadiem. To īpatsvars gada laikā palielinājies par 4,2 procentpunktiem, bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, - samazinājies par 1,9 procentpunktiem. Jauniešu bezdarba līmenis bija 13,4%, kas ir par 1,4 procentpunktiem augstāks nekā pirms gada, bet par 2,7 procentpunktiem zemāks nekā iepriekšējā ceturksnī. Gada laikā jauniešu bezdarbnieku skaits ir palielinājies par 1700, bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, samazinājies par 1700.