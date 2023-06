No 1. jūnija samazinās "Rīgas Ūdens" tarifi; uzņēmums aplēsis nepieciešamās investīcijas

Krūmiņš atzina, ka pašlaik Rīgas ūdensapgādes, kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas kopumā ir vidēji labā stāvoklī, tostarp ir vietas, kuras noteikti ir jālabo un jāpārbūvē, lai varētu turpināt nodrošināt stabilus un kvalitatīvus pakalpojumus. Tāpat Eiropas Savienībā (ES) tiek izvirzītas arvien augstākas prasības gan par notekūdeņu attīrīšanu, gan par to, cik cilvēkiem būtu jālieto centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi , gan cik drīkst ūdenstilpēs nopludināt notekūdeņus.

"Tādēļ, no vienas puses, ir šīs prasības, no otras puses, ir esošā infrastruktūra, kas ir jāatjauno un kam pietrūkst naudas," teica Krūmiņš, piebilstot, ka stratēģiju ir plānots izstrādāt šā gada laikā, un, visticamāk, būs nepieciešams arī nākamā gada pirmais ceturksnis, lai to pārrunātu ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp "Rīgas ūdens" īpašnieku - Rīgas domi - un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.