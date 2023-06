"Apvienotais saraksts" netur rūgtumu sevī pēc prezidenta vēlēšanām

AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars

"Apvienotais saraksts" (AS) netur rūgtumu sevī par to, ka Valsts prezidenta vēlēšanās ir uzvarējis "Jaunās vienotības" (JV) virzītais kandidāts, ir vienkārši jāturpina strādāt tālāk, jo priekšā ir daudz darāmu darbu, intervijā Latvijas Radio sacīja AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.