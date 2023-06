Aizdomīgas kravas Ziemeļkorejai rada versijas, no kā cieš Kims Čenuns

Dienvidkorejas izlūkdienests paziņojis, ka Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns , iespējams, cieš no miega traucējumiem, kas, savukārt, padziļina viņa atkarību no alkohola un nikotīna.

Kā paziņojusi Dienvidkorejas Nacionālais izlūkošanas dienests, Ziemeļkorejas varasiestādes intensīvi ievāc informāciju no ārvalstīm par to, kādi augsta ranga ierēdņi cieš no miega traucējumiem. Tādējādi tiek gūts arī priekšstats par to, kādas zāles tiek izmantotas šādu traucējumu ārstēšanai.