Video ⟩ Raidījums: Bijuši mēģinājumi balsojumu par Rinkēviču noraut

Jau pirmā kārta parādīja arī to, ka “Stabilitātei” balso pret visiem, bet Nacionālā apvienība (NA) balsojumā nepiedalās – arī tās deputāts un balsu skaitīšanas komisijas vadītājs Rihards Kols, kurš “de facto” teica: “Ja kādam kādreiz bija šaubas, ka NA jau ir kā komanda, tad šī būs tā diena, kas apgāzīs jebkādas šādas šaubas. Mēs esam tomēr komanda, un mēs kopīgi pieņemam lēmumus un pieturamies pie tā. Nekādi burkāni vai vēl kaut kas nedarbosies.”

Pēc otrās kārtas rezultāts nemainījās, un Pinto, kā vismazāk balsis saņēmusī kandidāte, no cīņas turpinājuma tika izslēgta. Sacīkste pārvērtās duelī starp Rinkēviču un Pīlēnu. To, kā rīkosies tālāk, “Progresīvie” pirms balsojuma neatklāja. Savukārt ZZS frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmanis neslēpa, ka arī trešajā kārtā ZZS balsos par Rinkēviču: “Viņš tver laukumu visās sfērās: tautsaimniecība, ārlietas, iekšlietas. Nu, viņš ir profesionāls cilvēks šajā jomā, politikā, un tas, man liekas, nav mazsvarīgi. Plus vēl klāt tas, ka viņam tomēr ir diezgan šajā sakarā ir ļoti liela ārzemju pieredze, darbs ar veselu virkni struktūru, tas ir, NATO, Eiropas Savienība. Nu tas viss tomēr spēlē galveno lomu šajā situācijā.”