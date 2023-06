"Rīgas mežu" apgrozījums pieaudzis, peļņa samazinājusies

Tostarp visvairāk ieņēmumu "Rīgas meži" šogad pirmajā ceturksnī guva no pārdotajiem apaļkokiem un zāģmateriāliem. Ieņēmumi no apaļkoku pārdošanas veidoja 2,015 miljonus eiro, kas ir par 17,1% vairāk nekā pagājušā gada pirmajos trijos mēnešos, bet no zāģmateriāliem - 894 000 eiro, kas ir par 31,3% mazāk.