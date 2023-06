Izsolē piedāvā iegādāties ASV vēstniecības bijušo ēku Raiņa bulvārī

Lai noskaidrotu publisko nomnieku nepieciešamību pēc nekustamā īpašuma, VNĪ 2021.gada veica publiskā sektora klientu aptauju par nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7 nepieciešamību publisko funkciju nodrošināšanai. Tika aptaujātās tiešās valsts pārvaldes iestādes (ministrijas), to padotības iestādes, kā arī Prokuratūra, Valsts kanceleja, Valsts kontrole, Sabiedrības integrācijas fonds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Pārresoru koordinācijas centrs. Nevienai no minētajām iestādēm īpašums nebija nepieciešams to darbības nodrošināšanai.