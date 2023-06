Kāpēc zirgi guļ stāvus?

Tas saistīts ar izdzīvošanu, proti, zirgi guļ, stāvot kājās, lai vienmēr būtu gatavi bēgt no plēsēja nagiem. Vienkārši sakot, zirgi ir lieli dzīvnieki, un tiem nepieciešams liels daudzums enerģijas, lai no guļus stāvokļa pieceltos kājās. Ja, atmostoties no miega, tu jau esi kājās, tad tev ir daudz lielākas iespējas izvairīties no plēsoņas. Tas pats attiecas arī uz citiem lielajiem zālēdājiem, piemēram, zebrām, bizoniem, ziloņiem un žirafēm. Visi šie dzīvnieki ir spējīgi gulēt stāvus. Tiesa, pareizāk to būtu dēvēt par snaudu, jo gadījumā, kad briesmu risks ir mazs, šie dzīvnieki tomēr izvēlēsies atgulties.