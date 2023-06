ANO apsūdz Krieviju 136 Ukrainas bērnu nogalināšanā

ANO iekļāva Krievijas armiju to organizāciju sarakstā, kas izdara nopietnus likumpārkāpumus pret bērniem bruņotos konfliktos.

Saskaņā ar ANO sarakstu pagājušajā gadā Ukrainā nogalināti 477 bērni, no kuriem 136 nogalinājuši Krievijas spēki un to sabiedrotie, bet Ukrainas bruņotie spēki nogalinājuši 80 bērnus. 261 bērna nāvē nevarēja droši vainot nevienu no abām karojošajām pusēm.