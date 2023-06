Igaunijas Banka vēlētos pilnībā atteikties no 1 un 2 centu monētām

“Šīs [mazā nomināla] monētas ir ļoti grūti pārstrādāt. Tām ir dzelzs kodols, uz kā uzklāts plāns vara slānis. Tās nav iespējams pārstrādāt tā, kā to var izdarīt ar lielāka nomināla monētām, kad tās vairs nav derīgas. Lielās monētas, piemēram, eiro vai divu monētas var pārkausēt un no iegūtā materiāla kalt jaunas monētas. Tikmēr vara atdalīšana no dzelzs ir darbietilpīgs metalurģisks process, tas ir – viena centa monētas faktiskā vērtība ir krietni augstāka nekā viens cents,” teica Roove.