Klimata un enerģētikas ministrija: tarifu kāpums īpaši būtisku ietekmi atstās uz 80 000 privātmājām un 17 000 dzīvokļiem

Tāpat ministrijā norāda, ka 21.jūnijā stājās spēkā grozījumi atbalsta programmā iedzīvotājiem atjaunojamo energoresursu iegādei. Ar to ražošanas iekārtas jaudas ierobežojums 50% apmērā no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes ir atcelts. Lietotāji, kuri saņēmuši atbalstu atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtu uzstādīšanai, ir aicināti samazināt esošās pieslēguma jaudas, kuras palielinājuši kopš iekārtu uzstādīšanas.

Maksa par patērēto elektroenerģiju ir atkarīga no elektroenerģijas cenas, par kādu noslēgts līgums ar lietotāja izvēlēto tirgotāju. "Sadales tīkla" tarifs veido daļu no kopējā elektroenerģijas rēķina, pārējo rēķina daļu veido elektroenerģijas cena un pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Tarifs sastāv no fiksētās un mainīgās daļas (maksa par elektroenerģijas piegādi - tarifa mainīgā daļa, kas atkarīga no patēriņa, maksa par jaudas uzturēšanu - tarifa fiksētā daļa).