Reāla pieredze ⟩ Dzīvnieciski orgasmi vai smiltis dibenā? Letiņu sekss brīvā dabā

Sekss senlatviešu gaumē siena zārdā. Agrāk, kad nebija ruļļu, tad zārdos lika sienu un tajā alā varēja ielīst. Taču tur kaut ko uzsākt... Neiesaku. Siena putekļi, durstīgā, sausā zāle, elpas trūkums - ne jau aiz baudas, bet no sīkajiem putekļiem, kas saķērušies rīklē.

Vēl viens fiasko – mežā, agrā rudenī sēņojot. Man šis sports netīk, tāpēc šķiet, ka sekss varētu būt labāka izklaide. Galarezultāts - slapja pakaļa, jo sūnas no mūsu svara izdod ārā visu mitrumu, kas tām pieejams, plus vēl pārbīlis no kaut kāda stirnu buka. Vārdu sakot, manuprāt, sliktāk varētu būt vienīgi pagrabi.