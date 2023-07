"Bolt" skrejriteņi tagad pieejami arī Cēsīs

Jaunajiem klientiem arī tiek piedāvāts lietotnē iepazīties ar drošības ceļvedi – ekrāna apakšējā joslā jāizvēlas vairoga ikona. “Bolt” lietotnē pārskatāmā veidā iespējams redzēt pieejamos skrejriteņus pilsētā pieejamās zonās un rezervēt to savam braucienam.

Tāpat kā visās pilsētās, kurās pieejami “Bolt” skrejriteņi, arī Cēsīs un Priekuļos ir izstrādāta sava karte ar atļautajām un aizliegtajām zonām, kā arī ar ātruma ierobežojumiem. “Bolt” elektrisko skrejriteņu maksimālais ātrums ierasti ir 25 km/h. Ātruma ierobežojumi līdz 15 km/h ir ieviesti pie lielākās daļas skolu un bērnudārzu, kā arī parkos un skvēros. Vienlaikus, arī nedēļas nogales naktīs būs spēkā ātruma ierobežojumi no piektdienas uz sestdienu (pl. 22.00-05.00) un no sestdienas uz svētdienu (pl. 22.00-05.00), samazinot ātrumu no 25 km/h līdz 20 km/h. Pārējās nedēļas dienās “Bolt” skrejriteņiem maksimālais atļautais ātrums ir 25 km/h.