Latvijā kopējais darbaspēka nodokļu slogs joprojām ir lielākais Baltijā

Pieņemot, ka darbinieks katrā no trim Baltijas valstīm pelna 750 eiro pirms nodokļu nomaksas bez reģistrētiem apgādājamiem, Latvijā strādājošie "uz rokas" saņem nepilnus 618 eiro, Lietuvā 579 eiro, bet Igaunijā 709 eiro. No šāda apmēra algas zemākais nodokļu slogs darbinieku pusē ir Igaunijā, kur nodokļos tiek samaksāti vien 5%, kamēr Latvijā tie ir 18%, bet Lietuvā - 23% no algas pirms nodokļu nomaksas. Papildus jāņem vērā nodokļi, ko samaksā darba devējs - pie attiecīgā algas līmeņa lielākie nodokļi jeb 254 eiro ir Igaunijā, seko Latvija ar 177 eiro un Lietuva ar 13 eiro.