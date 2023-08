Izsolīts vēsturiskais Mālmuižas komplekss

Nekustamais īpašums “Mālmuiža” sastāv no ainaviska zemesgabala, kura platība ir 10,1 hektārs, un septiņām būvēm. Muižas kungu māja tika celta 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Tās pirmais stāvs tika būvēts no ķieģeļiem, bet otrais un jumta stāvs – no koka. Ēkas aizmugurē bija izvietots balkons, kas ar laiku ir zudis, taču ir saglabājusies terase ar kāpnēm. Logu nišas un dzegas, ir rotātas ar smalkām kokgriezumu detaļām, kas piešķir ēkai izsmalcinātu un īpašu izskatu. Daļa no šī īpašuma ir reģistrēta kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ar nosaukumu "Mālmuižas apbūve".