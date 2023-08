Askētisks monstrs – ASUS ROG Zephyrus M16

Ja kāds vēl atceras klēpjdatoru laikmeta pirmsākumus, tad prātā nāk biezas, pasmagas «lādes», kas būtībā derēja vien darbam ar biroja programmām. Nopietnu veiktspēju meklējošie bez šaubīšanās turpināja lūkoties galddatoru virzienā. Šodien aina ir radikāli mainījusies. Klēpjdatoru klāstā ir ārkārtīgi jaudīgi skaitļotāji, kas vairs nav īpaši dārgāki par pilnas komplektācijas galddatoriem ar līdzīgiem tehniskajiem parametriem. Turklāt arī šo ierīču dizains ir stipri atšķirīgs – sākot no agresīva izskata sarkanās vai citās uzkrītošās gaismās mirgojošiem «nezvēriem», kuru āriene burtiski «brēc» par piederību spēļu datoru klasei, un beidzot ar atturīga izskata ierīcēm, kuras bez lieku skatienu piesaistīšanas var izmantot pat konservatīvos birojos. Pēdējiem neapšaubāmi var pieskaitīt Taivānas uzņēmuma ASUS jauno klēpjdatoru ROG Zephyrus M16.

Kā jau liecina nosaukums, Zephyrus M16 pārstāv geimeru vidū gana iecienīto Republic of Gamers jeb ROG sēriju, taču no pirmā skatiena par tā piederību «spēlmaņu ciltij» signalizē vien AniMe Matrix vāks. Puse no tā izraibināta ar sīkiem atvērumiem, zem kuriem paslēptas LED diodes. Tie ļauj lietotnē ASUS Armory Crate izvēlēties gatavu zīmējumu, ielādēt pašam savu, uzrakstīt kādu personalizētu tekstu vai ļaut rādīt sistēmas informāciju kā pulksteņa rādījumu, akumulatorā atlikušos enerģijas krājumus un tamlīdzīgi. Tas tad izvēlētajā veidā būs redzams uz vāka, kamēr dators darbosies – mirgos, slīdēs, lēnām izdzisīs un iedegs vai citādi piesaistīs apkārtējo uzmanību. Tikpat labi šo funkciju var atspējot un izlikties, ka uz galda ir visparastākais biroja dators.