Aprēķināta Krievijas daļa Eiropas Savienības tirdzniecībā

Otrajā ceturksnī Eiropas Savienības preču apgrozījums ar Krieviju bija 1,6 miljardi eiro, kas ir vairākas reizes mazāk nekā 2022. gada otrajā ceturksnī, kad tas pārsniedza 45 miljardus eiro. Preču aprozījuma kritums lielā mērā saistīts ar energoresursu importa ievērojamu samazinājumu. Energotirdzniecības apjoms gada laikā samazinājies no 40,4 miljardiem līdz 5,7 miljardiem eiro.

Pēc “Eurostat” datiem, pēdējo divu gadu laikā Eiropas Savienības pieprasījums pēc Krievijas energoresursiem ir ievērojami samazinājies. Salīdzinot ar 2021. gada otro ceturksni, kad Krievijas naftas imports bija 29,2% no visas Eiropā ievestās naftas apjoma, šī gada otrajā ceturksnī šis rādītājs bija vien 2,3 procenti. Dabasgāzes daļa samazinājusies no 38,5 līdz 12,9%, bet akmeņogļu daļa – no 45% līdz nullei.