Labklājības ministra amata kandidāts: Nozarē nevar izdalīt tikai vienu vai divus jautājumus

No 2007.gada līdz 2008.gadam viņš ir bijis Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, savukārt jau pēc gada iecelts par labklājības ministru Valda Dombrovska valdībā. Tomēr pēc gada, 2010.gadā, Augulis kandidējis 10.Saeimas vēlēšanās no ZZS saraksta, ticis izvirzīts izvirzīts satiksmes ministra amatam un ticis arī iecelts par to.