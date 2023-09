Izzinot jaunus dārgumus ar Betaniju Hjūzu

Netālu no Baku Abšeronas pussalā atrodams kāds savdabīgs fenomens: to sauc par Janardagu jeb degošo kalnu. Janardags ir viens no brīnumainākajiem dabas fenomeniem pasaulē: tā liesmas stiepjas pat trīs metru augstumā, un to ierosina dabasgāze, kas no pazemes šeit izspraucas virszemē. Šīs liesmas savdabīgajā ainavā bijušas zināmas ilgstošā vēstures periodā, un piesaistījušas ceļotājus no visas pasaules, tostarp Aleksandru Dimā 19. gadsimtā. Dinā šīs liesmas savos rakstos salīdzināja ar Vezuva vulkānu pie Pompejas. Viņš rakstīja, ka šis uguns nekad neizdziest, un to nenodzēš ne vēji, ne vētras. Un tas nav pārspīlēts – daži uguns aizmetņi laiku pa laikam izdziest, bet viena no uguns sienām deg jau kopš 1950. gadiem, kad to nejauši aizdedzināja kāds gans ar cigareti.