Drošības dienests vērtē bijušā eiroparlamentārieša Mamikina dalību Krievijas propagandas kanālā

Informāciju par to, ka attiecīgā persona veikusi kādu no minētajām darbībām, sniedz valsts drošības iestādes. LETA interesējās Satversmes aizsardzības birojā, vai drošības iestāde ir sākusi vērtēt iespējamo Latvijas pilsonības atņemšanu Mamikinam, ņemot vērā viņa aizbraukšanu uz Krieviju un dažādas viņa publiskās aktivitātes. Birojā atbildēja, ka priekšnosacījums minēto tiesību normas piemērošanai ir tas, ka Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā persona nekļūst par bezvalstnieku. Šis princips izriet no ANO konvencijas par bezvalstnieku samazināšanu.