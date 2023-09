Rīgas brīvosta sakārto sikspārņu ziemošanas vietas Mangaļsalas fortos

Biežāk sastopamās ziemojošo sikspārņu sugas Latvijā ir ziemeļu sikspārnis, ūdeņu naktssikspārnis un garausainais sikspārnis. Sikspārņi pie ziemošanas vietām sāk parādīties jau no augusta, bet ziemas miegā dodas aptuveni no oktobra līdz martam/aprīlim, reizēm pat maijam. Ziemošanas perioda ilgums dažādām sugām ir atšķirīgs, tāpat to var ietekmēt arī klimats.

Sikspārņu dzīvošanas ilgums ir atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, taču caurvijoši tas ir 2-5 gadi, visbiežāk 5 gadi. Tomēr novēroti gadījumi, kad sikspārņi nodzīvo arī līdz pat 30 gadiem. Tas ir ļoti atkarīgs no apkārtējās vides mikroklimata un miera ziemošanas periodā. Sikspārņiem labvēlīga vide ir zemas temperatūras, kas nepārsniedz +8 C grādus. Savukārt, ja kādreiz stipri bargās ziemās šī temperatūra ir ļoti zema, tad liela priekšrocība ir Mangaļsalas fortu atrašanās tuvu citam no cita, kas ļauj sikspārnim ātri pārlidot uz bunkuru, meklējot piemērotāko temperatūru.