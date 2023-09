Visbiežāk pieļautās kļūdas attiecībā uz naudu: kā no tām izvairīties?

Iegādājamies nevajadzīgas preces vai pakalpojumus

Dažādu preču vai pakalpojumu reklāmas mēdz būt ļoti uzrunājošas, kā rezultātā iegādājamies to, ko vēlāk nemaz nelietosim. Apģērbs, sadzīves tehnika, TV programmu abonementi, ir daži no piemēriem. Nereti pakļaujamies arī atlaižu kārdinājumam vai satura veidotāju reklāmai. Izvairīšanās no spontāniem pirkumiem un lēmuma izdarīšanas atlikšana uz vēlāku laiku, lai izvērtētu pirkuma nepieciešamību, var palīdzēt ietaupīt būtiskus naudas līdzekļus.