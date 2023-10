Pagrieziena punkts ⟩ "Viņa ir dzīva? Nopietni... Viņa ir dzīva?!" Rutas brīnumainā izglābšanās pēc auto sadursmes ar meža zvēru

Projekta ietvaros apskatām dažādus satiksmes dalībniekus. Pirmajā epizodē runājām ar velosipēdistu Dāvi, otrajā sērijā savu skaudro pieredzi mums atklāja Ilgmārs, kuram nav autovadītāja apliecības. Ilgmārs ir cietis četrās avārijās, turklāt divas no tām ir bijušas ļoti smagas. Vienā no tām viņš zaudēja tēvu, bet otrā - bija liecinieks tam, kā labākais draugs triecienā tiek izmests no automašīnas. Savukārt trešajā epizodē bija stāsts par Alvi, kurš dzimis laimes krekliņā - par mata tiesu izglābās no iešanas bojā smagā avārijā. Un Jānis, kuram ļoti patīk braukt ar auto, taču bieži vien viņš brauc ātri un agresīvi, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, un ir bijis vainīgs vairākās avārijās.