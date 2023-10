Šteinbuka: Valsts budžeta deficīts šogad varētu būt 2,6% apmērā no IKP

Viņa norādīja, ka Latvijā budžeta deficīts nav augsts, tostarp šogad budžeta deficīts bija plānots virs 4% no IKP , taču, ņemot vērā pašreizējās tendences, budžeta deficīts varētu būt 2,6% apmērā no IKP.

Jau vēstīts, ka savukārt Latvijas Banka šogad septembra prognozēs budžeta deficītu 2023.gadam prognozē 3,3% apmērā no IKP, nākamgad - 3% apmērā no IKP, bet 2025.gadā - 1,7% apmērā no IKP.