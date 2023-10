Kažokzvēru audzētājs "Van Ansem Participaties" plāno celt prasību pret Latviju tiesā

Viņš skaidroja, ka, pirmkārt, jācer uz "saprātīgiem lietu izskatīšanas termiņiem" un, lai gan pirmajā instancē ar to nevajadzētu būt problēmām, Rīgas apgabaltiesa noslodzes dēļ jau patlaban nozīmē lietu izskatīšanu 2025.gada februārī. "Protams, tas negarantē tiesības uz taisnīgu tiesu, jo lieta netiek izskatīta saprātīgos termiņos," uzsvēra Nerets.

Tāpat viņš piebilda, jācer uz tiesnešu objektivitāti. "Gan par to, ka viņiem būs liels spiediens objektīvi lemt par to, vai valsts ir aizskārusi ieguldītāja tiesībās, gan jālemj, vai no valsts budžeta būs jākompensē vairāki desmiti miljoni eiro," norādīja Nerets.