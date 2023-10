Varētu tikt ieviesta maksa par "Instagram" izmantošanu Eiropā

Izdevums norāda, ka “Meta” šo lēmumu pieņēmusi pēc diskusijām ar Eiropas Savienības (ES) regulatoriem, kas centušās ierobežot veidu, kā lielie tehnoloģiju uzņēmumi gūst peļņu no datiem, ko tie saņem no saviem lietotājiem bez maksas.

“Meta” ieņēmumi otrajā ceturksnī bija 32 miljardi dolāru, no kuriem 31,5 miljardi dolāru bija no reklāmas. 7,2 miljardi dolāru tika iekasēti no Eiropas tirgus.