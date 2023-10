Ne tikai rubļa vērtības kritums: Krievijas ekonomiku piemeklējusi vēl viena nopietna problēma

Krievijas diktators Vladimirs Putins pārstājis atkārtot vienu no saviem izplatītākajiem apgalvojumiem, ka “Krievijā inflācija ir daudz zemāka nekā Vācijā, Francijā un ASV”. Pēdējo reizi viņš šādus izteikumus pauda maijā. Tagad Putins regulāri pieprasa saviem padotajiem apturēt cenu kāpumu. Augustā un septembrī viņš to darīja vairākas reizes, lai gan publiski par to nav teicis ne vārda.