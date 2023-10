Tuvojas krāšņie Baltijas skaistuma svētki – izstāde “Baltic Beauty 2023”

Blondīnes vienmēr ir modē, tāpēc šogad īpašs uzsvars likts uz blondīnēm. Trīs matu kosmētikas ražotāji demonstrē savu redzējumu par blondo modi. Seminārā “Blond Trend Collection from Cutrin 2024” pieredzes bagātie “Cutrin” meistari Kaisa Vuorenpā un Jani Kinnunens no Somijas un Diāna Isajeva no Latvijas atklās visskaistāko blondo toņu receptūras un demonstrēs piecu aktuālo blondo toņu tehnikas, bet seminārā “Matu griezumi, 3D blondais, metāliskie toņi un citas 2023. / 2024. gada ziemas tendences” ar aktualitātēm iepazīstinās Danija Bretmane no Vācijas un Маrina Lāce no Latvijas. Tāpat svaigākās matu griezumu tendences seminārā “Salongriezumu harmonijas noslēpums” atklās lieliska Vācijas frizieru komanda “Marcel & Evgeniy & Artem … for You!”, bet ar saviem amata noslēpumiem profesionālā bārdu un ūsu kopšanā seminārā „Mūsdienīgs vīrietis“ 5. novembrī dalīsies viens no Latvijas pieredzes bagātākajiem bārddziņiem Kristaps Slakteris.