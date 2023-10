Sārts: Ekspertu vidē dabasgāzes cauruļvada "Balticconnector" bojāšana nav pārsteigums

Somijas gāzes pārvades tīklu operatorkompānija "Gasgrid Finland" trešdien pieļāva, ka "Balticconnector" būs iespējams saremontēt. Gāze no cauruļvada vairs nenoplūst un vides apdraudējums nepastāv, liecina "Gasgrid" sniegtā informācija.

"Balticconnector" starp Paldiskiem un Inko ir 77 kilometru garš. Ekspluatācijā to nodeva 2020.gada sākumā. Tā kā cauruļvads stiepjas cauri visam Somu līcim, intensīvā kuģu satiksme apgrūtina iespējamās noplūdes cēloņa izmeklēšanu, norādīja Somijas robežsardze.

"Balticconnector" slēgšana neietekmē gāzes piegādes patērētājiem Igaunijā, jo gāzi Igaunija joprojām var saņemt no Latvijas. Pirms slēgšanas gāze pa "Balticconnector" plūda no Somijas uz Igauniju. Lielākā daļa no Somijas saņemtās gāzes tika nogādāta Latvijā, kur Inčukalnā ir gāzes krātuve.