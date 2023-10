Vai Latvijā ražo sastāvdaļas Krievijas armijas apģērbam? Kremļa opozicionāra medijs tur aizdomās kādu firmu Latvijā

Žurnālists Iļja Davļačins stāsta: “Iesākumā mēs pētījām līgumus, ko slēgusi BTK Grupa. Mēs ilgāku laiku sekojām šai firmai, jo bija zināms, ka tā ģērbj Krievijas armiju. Lai gan to rūpīgi slēpj. Ir iespējams ieiet BTK Grupas interneta mājas lapā un redzēt, ka tur ir skolnieku forma, specapģērbi, oficiantu apģērbs. Bet tur nav teikts nekas par armijas formu. Lai arī zinām, ka šī kompānija tās šuj. Mēs sākām pētīt līgumus, ko šī kompānija slēdz ne tikai Krievijā, bet arī ārvalstīs. Un ar pārsteigumu atklājām, ka viena no firmām, kas patstāvīgi piegādā kaut kādas pogas, rāvējslēdzējus, dažādas detaļas, atrodas Rīgā. Turklāt pašā centrā. To sauc "ARTA-F".”