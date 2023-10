Lietuvas medijs: Mūsu finanšu tehnoloģiju nozarē temps ir mazinājies, kamēr Latvijā pieaudzis

Lietuvā 2022.gada beigās bija aptuveni 263 finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, un 34% no tiem bija maksājumu uzņēmumi. Arī Igaunijā bija 264 uzņēmumi (33% no tiem bija saistīti ar virtuālajiem aktīviem), bet Latvijā - 146 uzņēmumi (23% no tiem bija maksājumu, datu un IT risinājumu uzņēmumi), liecina "vz.lt" apkopotā informācija.