Zelta cenu pieauguma ietekmē Latvijā palielinās zeltlietu pārdošana

"Tavex" pārstāvju vērtējumā, arī Latvijā, gaidot Saeimas lēmumu par hipotekāro likmju samazinājumu, sabiedrība izjūt spiedienu no uzņemtajām finansiālajām saistībām un to būtisku sadārdzinājumu "Euribor" likmju kāpuma dēļ, kā arī patēriņa groza būtisku sadārdzinājumu inflācijas dēļ, kas varētu būt viens no iemesliem paaugstinātai aktivitātei zelta tirgū.