Foto un video ⟩ Pēc vairāk nekā 15 gadu pārtraukuma Rīgā atgriežas "British Airways"

“”British Airways” ir bijis ļoti iecienīts pārvadātājs Baltijas aviācijas tirgū, tāpēc šī atgriešanās ir patiešām gaidīta. Savienojums ar Hītrovas lidostu ir lielisks papildinājums lidostas “Rīga” galamērķu tīklam. Sagaidām, ka jo īpaši to novērtēs korporatīvā vide. Taču, lai kāds būtu ceļošanas iemesls – darījumu brauciens vai atpūtas ceļojums, tiešā satiksme ar Hītrovu un no tās uz tālākiem galamērķiem pasaulē ir nozīmīgs ieguvums Baltijas pasažieriem,” uzsver Liene Freivalde, lidostas “Rīga” Aviācijas pakalpojumu un biznesa attīstības departamenta direktore.

“British Airways” ir Lielbritānijas nacionālais gaisa pārvadātājs, globāla pilna servisa aviokompānija, kas nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 65 valstīm. “British Airways” klientiem ir pieejams viens no pasaulē plašākajiem lidojumu tīkliem gan iekšzemē, gan starptautiski, piedāvājot lidojumus uz un no centrālajām lidostām pasažieriem ērtā laikā. Savā ilgtspējas programmā “BA Better World” aviokompānija ir apņēmusies sasniegt nulles oglekļa emisijas līdz 2050. gadam. Iepriekš lidsabiedrība izpildīja lidojumus uz Rīgu no 1997. līdz 2007. gadam.