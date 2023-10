Finanšu nozares asociācija: No plānotā valsts atbalsta ieguvēji būs turīgie kredītņēmēji

Asociācijā informē, ka no pēdējo septiņu gadu laikā izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem ar nodrošinājumu 50% līgumu ir summā līdz 50 000 eiro, no kuriem šobrīd aktīvi ir 75% līgumi. Savukārt 30% līgumu izsniegtās summas ir no 50 000 līdz 100 000 eiro, no kuriem joprojām aktīvi ir 85% līgumu.