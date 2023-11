No lidmašīnas uz vilcienu: Spānija vēlas aizliegt īsos iekšējos avioreisus

Šī ideja ir līdzīga programmai, kas iepriekš tika uzsākta Francijā, aicinot aizliegt iekšējos reisus starp pilsētām, kuras savieno dzelzceļš, un ja brauciens ar vilcienu aizņems mazāk nekā 2,5 stundas. Tādējādi varētu tikt atcelti reisi no Barselonas uz Valensiju un Alikanti, kā arī no Seviljas uz Madridi.

Eksperti gan pauž šaubas, ka šo ideju izdosies realizēt. Tiek norādīts, ka Spānijā iekšējie reisi rada tikai 1% no kopējā CO2 izmešu apjoma, un to kopējais apjoms sastādījis 329 miljonus eiro no valsts IKP.