Noskaties ⟩ Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēta RAKUS uzņemšanas klīnikas jaunā bloka būvdarbus

Tāpēc skaidrības par to, kurš kuru ir uzkūdījis dot kukuli, cik liels tas bijis, kam bija iecerēts to dot un par ko, slimnīcai arī neesot.

Slimnīcas sarunās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz šim neesot izskanējušas prognozes, ka finansējums kādā Eiropas fondu projektā varētu tikt apturēts. Šādi draudi būtu, ja kriminālprocess būtu uzsākts pret kādu no RAKUS atbildīgajām amatpersonām saistībā ar darbībām projekta īstenošanas ietvaros.

Lai gan to, kuri tieši būvdarbi ir piesaistījuši KNAB uzmanību, slimnīca atklāt nedrīkstot, neatliekamās uzņemšanas klīnikas piebūves jeb infekciju bloka nākotni Staņēvičs tomēr komentē: "Ja mēs skatāmies uz esošo neatliekamo uzņemšanu, mēs dienā faktiski ārstējam 250 pacientus. Un bija skaidrs, ka mums šis paplašinājums ir nepieciešams.

To patiešām būvē, kā jau jūs pareizi minējāt, šis uzņēmējs, un tas ir viens no tiem objektiem, kur arī es, katru rītu braucot iekšā slimnīcā, to vēroju, jo patiešām tas ir jāpabeidz līdz gada beigām."