Noskaties ⟩ Ja līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām neizdosies ieviest jauno sistēmu, var nākties atgriezties pie 90.gadu scenārija

CVK ilgstoši cietis nepietiekamā finansējuma dēļ. Politiskās neatkarības nodrošināšanai komisija nav pakļauta ne Saeimai, ne valdībai. Tā ir pilnīgi autonoma, un valdībā neviens to nepārstāv. Skaļā skandāla un gadiem ilgstošo problēmu dēļ premjers Kariņš izdeva kārtējo rezolūciju Tieslietu ministrijai pārskatīt, vai nav nepieciešams komisiju iekļaut kādas ministrijas sastāvā. Ministrija secināja, ka tā nevajag darīt.

Akūtākais jautājums dienaskārtībā ir Eiropas Parlamenta vēlēšanas nākamā gada vasarā. Jau iepriekšējā CVK vadītāja norādīja, ka resursu trūkuma dēļ komisija ir atkarīga no privātiem uzņēmējiem IT sistēmu nodrošināšanā. Saeima uzdeva meklēt risinājumus, lai to darītu valsts, bet papildus resursus tam nepiešķīra.