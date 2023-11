Izslēgta pat no nosaukuma: Ķīna atteikusies no Krievijas līdzdalības nozīmīgā projektā

Kā ziņo "South China Morning Post", Ķīnas lidmašīnu būves kompānija "Commercial Aircraft Corporation of China" (COMAC) vairs neuzskata Krieviju par projekta dalībvalsti un tagad 280 pasažieru ietilpīgo lidmašīnu reklamē kā tikai ekskluzīvi Ķīnas izstrādājumu.

2023. gada vasarā "Le Bourget" avioizstādē jaunais lidaparāts tika prezentēts kā Ķīnas izstrādājums, lai gan lainera nosaukums CR simbolizē projekta dalībvalstis (C - China, Ķīna; R - Russia, Krievija). Tagad arī R ir izslēgts no lidmašīnas nosaukuma, un COMAC to reklamē kā C929.